В Одессе ночью прогремел взрыв (фото, видео)
В результате взрыва никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Взрыв произошел в коммуникационном колодце на Алексеевской площади, 17. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Малиновского районного отдела милиции города Одессы в час ночи.
"По предварительным выводам экспертов установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство, в котором содержалось около 400 граммов тротила. Пострадавших в результате взрыва нет", - сказано в сообщении МВД.
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Работники милиции продолжают отработку прилегающей территории.
Напомним 29 марта УНИАН сообщал о взрыве в Одессе на пересечении улиц Ольгиевской и Мечникова, возле входа в одноэтажное здание, в котором некогда располагался ресторан «Восточный дворик».