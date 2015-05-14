В Одессе ночью прогремел взрыв (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Взрыв произошел в коммуникационном колодце на Алексеевской площади, 17. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Малиновского районного отдела милиции города Одессы в час ночи.

"По предварительным выводам экспертов установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство, в котором содержалось около 400 граммов тротила. Пострадавших в результате взрыва нет", - сказано в сообщении МВД.

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Работники милиции продолжают отработку прилегающей территории.

Напомним 29 марта УНИАН сообщал о взрыве в Одессе на пересечении улиц Ольгиевской и Мечникова, возле входа в одноэтажное здание, в котором некогда располагался ресторан «Восточный дворик».