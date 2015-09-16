На Майдане полицейские уложили на землю таксиста за хамство в их сторону (видео)

Очевидцы опубликовали видео задержания на Youtube.

В описании к записи указано, что патрульные сделали таксисту замечание за парковку авто в неположенном месте. Они попросили убрать машину в другое место, но в ответ на это мужчина начал хамить и материться.

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После этого двое полицейских пытались заломить таксисту руки и надеть на него наручники. При этом их коллега снимала задержание на видеокамеру. Чуть позже она помогала патрульным удерживать мужчину, который продолжал оказывать сопротивление.

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В то же время прохожие подходили к полицейским и интересовались причиной задержания.

Ранее УНИАН сообщал, что полицейский патруль в Киеве остановил кортеж вице-президента УЕФА Григория Суркиса.