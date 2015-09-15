В Луганской и Донецкой областях будут другие условия отбора в патрульную полицию - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Херсоне во время мероприятий по началу приема в новую патрульную полицию.

В частности, комментируя критерии, по которым отбираются новые полицейские, Аваков отметил, что служба в армии не является ключевым критерием, как это было в советские времена.

При этом, по словам Авакова, при отборе в некоторые территориальные подразделения патрульной полиции военные навыки будут в числе приоритетных.

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«Хочу сказать про военных. В двух местах мы будет уделять внимание военным в большей степени. Там будут другие условия отбора в патрульную полицию. 26 сентября мы начинаем отбор в патрульную полицию Славянска и Краматорска, затем – Северодонецка и Лисичанска, потом Мариуполя. Вот там полиция будет несколько более жесткая. Но в два раза более вежливая. Вот там военная компонента будет иметь значение», - сообщил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне сегодня стартовал набор в новую патрульную полицию.

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В Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября. Планируется, что 21 сентября начнется набор в Черкассах и Кременчуге, 23 – в Полтаве, 26 сентября - в Славянске и Краматорске.