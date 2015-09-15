В Херсоне начался набор в новую патрульную полицию (фото, видео)

В Херсоне сегодня начался набор в новую патрульную полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном старте набора в херсонскую полицию приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов, председатель горадминистрации Херсона Владимир Миколаенко, народные депутаты Сергей Хлань и Николай Паламарчук.

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Аваков сообщил, что сегодня утром на 300 полицейских вакансий уже подано 240 анкет. При этом, министр прогнозирует, что конкурс будет в пределах 20-21 человек на одно место полицейского. По словам Авакова, аналогичный конкурс в Ивано-Франковске собрал 6 тыс. анкет желающих служить в полиции на чуть более чем 200 мест.

Путилов поприветствовал молодежь, которая пришла подавать заявления на участие в конкурсном отборе и отметил, что ожидает повышения доверия к правоохранительным органам.

Миколаенко, в свою очередь, пообещал оказывать техническую и материальную помощь новым правоохранителям.

С напутствием будущим новым стражам порядка в Херсоне выступили и прибывшие их коллеги - полицейские из Киева и Одессы.

Прием анкет от всех желающих служить в полиции продлится в Херсоне до 6 октября, после чего отобранные кандидаты пройдут ряд специальных тестов и экзаменов, а затем обучение в течение трех месяцев.

Пункт приема заявлений расположен в центре Херсона - в киноконцертном зале «Юбилейный» на ул. Перекопская. Он будет работать ежедневно (кроме выходных) с 09.00 до 18.00.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября. Планируется, что 21 сентября начнется набор в Черкассах и Кременчуге, 23 – в Полтаве, 26 сентября - в Славянске и Краматорске.