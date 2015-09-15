Савченко доставили в суд в Ростовской области, полиция усилила охрану здания

Адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил об усилении охраны вокруг Донецкого городского суда в Ростовской области, где сегодня продолжатся предварительные слушания в ее деле.

«Полиция усилила охрану суда перед заседанием по делу Савченко», - написал адвокат в своем Twitter.

Читайте такжеНа премию имени Сахарова номинированы Савченко, Немцов и Сноуден (видео)

По сообщению ТАСС, Савченко доставили в автозаке с несколькими машинами сопровождения. На время ее проезда полицейские не давали возможности прохожим ходить в районе суда. После того, как колонна заехала на парковку суда, Савченко провели в здание через боковой вход.

Ожидается, что заседание суда будет закрытым.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Читайте такжеВ России допустили возможность обмена Савченко: вопрос должен решаться по дипканалам

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.