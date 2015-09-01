Львовский активист подал в суд на Авакова из-за выступления министра на русском языке

Об этом Литинский написал сегодня на своей странице в Facebook.

Активист требует обязать МВД предоставить ему аутентичный перевод на государственном языке выступления министра внутренних дел во время официального запуска работы новой полиции во Львове в августе.

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Литинский обратился в МВД, чтобы ему предоставили аутентичный перевод. В министерстве отказались это делать, поэтому активист подал иск в суд.

«Требование: обязать МВД предоставить аутентичный перевод на государственном языке выступления министра внутренних дел», - пишет львовский активист.

Слушание дела состоится 3 сентября во Львовском окружном административном суде.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко, общественный активист Литинский выиграл суд по отмене русскоязычной страницы в украинском паспорте.