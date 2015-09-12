Сакварелидзе заверяет, что "никто не тормозит" назначение антикоррупционного прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Никто не тормозит. В Украине все больше фокусировались на законотворческий процесс, а не на сам менеджерский процесс... В Украине до сих пор считалось, что если прокуратура не работает, можно создать новое альтернативное бюро, антикоррупционное или национальное бюро расследований", - сказал Сакварелидзе, отвечая на вопрос о том, кто тормозит назначение антикоррупционного прокурора для Национального антикоррупционного бюро.

При этом он отметил, что "прокуратура ждет кандидатов от парламента. Семь кандидатов и членов комиссии дает парламент, четырех уже назначил генеральный прокурор... Как только они будут, я думаю, что процесс не будет затягиваться", - заявил Сакварелидзе.

Читайте такжеШокин утвердил тесты для кандидатов в местные прокуроры и назначил дату начала тестирования

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (об усовершенствовании и особенностях применения отдельных положений) (№2667), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник неоднократно заявлял, что задержка с назначением антикоррупционного прокурора угрожает срывом работы бюро.

Сытник призвал Генпрокуратуру и Верховную Раду поторопиться с представлением кандидатур на должность антикоррупционного прокурора.

Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делам в суде как обособленное подразделение в системе Генеральной прокуратуры.