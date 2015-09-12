Сакварелидзе заверяет, что "никто не тормозит" назначение антикоррупционного прокурора
Заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявляет, что Генпрокуратура не затягивает процесс назначения антикоррупционного прокурора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"Никто не тормозит. В Украине все больше фокусировались на законотворческий процесс, а не на сам менеджерский процесс... В Украине до сих пор считалось, что если прокуратура не работает, можно создать новое альтернативное бюро, антикоррупционное или национальное бюро расследований", - сказал Сакварелидзе, отвечая на вопрос о том, кто тормозит назначение антикоррупционного прокурора для Национального антикоррупционного бюро.
При этом он отметил, что "прокуратура ждет кандидатов от парламента. Семь кандидатов и членов комиссии дает парламент, четырех уже назначил генеральный прокурор... Как только они будут, я думаю, что процесс не будет затягиваться", - заявил Сакварелидзе.
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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (об усовершенствовании и особенностях применения отдельных положений) (№2667), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник неоднократно заявлял, что задержка с назначением антикоррупционного прокурора угрожает срывом работы бюро.
Сытник призвал Генпрокуратуру и Верховную Раду поторопиться с представлением кандидатур на должность антикоррупционного прокурора.
Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делам в суде как обособленное подразделение в системе Генеральной прокуратуры.