Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге качества жизни пенсионеров

Согласно исследованию, по уровню жизни персионеров Украина позади большинства стран бывшего СССР, кроме Молдовы (77 место). Наиболее привлекательными среди постсоветских стран в этом плане, согласно рейтингу, являются Эстония (23 место) и Грузия (29 место). Россия занимает 65-ю строчку в списке,сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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В целом в рейтинг вошли 96 стран мира. Самый высокий уровень жизни пожилых людей в Швейцарии, вторую строчку заняла Норвегия, третье - Швеция. Германия оказалась четвертой в рейтинге.

Результаты исследования оказались неполными, поскольку исследователям не удалось получить данные по ряду стран. В частности из 54 африканских государств авторы рейтинга смогли собрать информации только по 11. В перечень попали в том числе и самые бедные страны континента - Либерия и Бурунди.

HelpAge International проанализировала социальное и экономическое благосостояние 901 млн пожилых людей, то есть 91% населения планеты в возрасте старше 60 лет. Рейтинг составлен на основе таких критериев, как уровень пенсионного обеспечения, доступность медицины, уровень занятости и образования. Данные для исследования предоставлены Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком и Международной организацией труда.