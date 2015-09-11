Волонтеры собирают средства для военно-морского лицея, переехавшего после оккупации Крыма в Одессу

Переехали не только военные, но и гражданские преподаватели, оставив все свое имущество в Крыму, переехали 122 лицеиста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры группы "Вернись живым".

Отмечается, что 1 сентября военно-морской лицей начал новый учебный год в Одессе.

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"Те лицеисты, которые самоотверженно пели гимн на плацу в Севастополе, уже стали курсантами украинских военных вузов. А офицерско-преподавательский состав, променяв свои квартиры в Крыму на комнаты в одесских общежитиях, продолжает готовить уже новые поколения патриотов. Они знают, как это делать, с этим проблем нет", - говорится в сообщении.

Однако есть материальные проблемы: вся материально-техническая база лицея осталась в Севастополе, поэтому нужно много вещей - от учебников до спальных кроватей и матрасов.

После обращения руководства лицея к волонтерам "Вернись живым" с просьбой помочь восстановить материально-техническую базу стало известно, что нужно купить:

учебники по украинскому языку, 10 класс 70 шт. – 4900 грн;

учебники по украинской литературе (критика), 10 класс, 70шт. – 4900 грн;

телевизор LG 32LF564V для учебных классов - 3 шт. – 25 000 грн;

генератор дизельный Кентавр КДГ-283К – 10 000 грн;

обогреватель UFO Star 2300 + ДУ 4 шт. – 7200 грн.