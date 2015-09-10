Суд Одессы отпустил лидера местного Автомайдана под домашний арест

Напомним, он был задержан и помещен в СИЗО 8 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают соратники Резвушкина. Например, председатель общественной организации «Рада Громадської Безпеки» Марк Гордиенко в соцсети написал: «Резвушкин сегодня выходит из СИЗО...». Сообщается, что суд учел тот факт, что Резвушкин ранее не судим и на его иждивении малолетние дети.

Читайте такжеКивалов причастен к аресту лидеров "Правого сектора" и "Автомайдана" в Одессе – активист

Сам Евгений Резвушкин в соцсети написал: «Отдохнул....оздоровился...встречайте!».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного Автомайдана Евгения Резвушкина.