В Одессе суд арестовал координатора "Правого сектора", подозреваемого в похищении депутата

Как передает корреспондент УНИАН, данную меру суд определил сегодня вечером.

Демчук свою вину отрицает, утверждая, что попал «под раздачу», так как ранее был неоднократно судим, в том числе, за подделку документов.

Данное решение принял судья Виктор Иванов, который также сегодня вечером вынес вердикт об аресте лидера местного «Автомайдана» Евгения Резвушкина, который подозревается в нападении на прокурора, на охрану строительного объекта и т. д.

Суд не определил залог ни Резвушкину, ни Демчуку.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного Автомайдана Евгения Резвушкина,

27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, подозреваемого в сепаратизме. После заседания общественники угрожали сотруднику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы не надлежащим выполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. В нападении на прокурора подозревается лидер местного «Автомайдана» Евгений Резвушкин.

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Также по решению Приморского суда задержаны лидер одесского «Правого сектора» и куратор Коминтерновского «Правого сектора» по подозрению в совершении нападения на депутата и его похищении.