В Одессе суд арестовал координатора "Правого сектора", подозреваемого в похищении депутата
Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца координатора «Правого сектора» в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука, подозреваемого в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.
Как передает корреспондент УНИАН, данную меру суд определил сегодня вечером.
Демчук свою вину отрицает, утверждая, что попал «под раздачу», так как ранее был неоднократно судим, в том числе, за подделку документов.
Данное решение принял судья Виктор Иванов, который также сегодня вечером вынес вердикт об аресте лидера местного «Автомайдана» Евгения Резвушкина, который подозревается в нападении на прокурора, на охрану строительного объекта и т. д.
Суд не определил залог ни Резвушкину, ни Демчуку.
Читайте такжеВ Одессе задержаны лидеры "Правого сектора" и "Автомайдана", принимавшие участие в штурме "замка" Кивалова
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного Автомайдана Евгения Резвушкина,
27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, подозреваемого в сепаратизме. После заседания общественники угрожали сотруднику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы не надлежащим выполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. В нападении на прокурора подозревается лидер местного «Автомайдана» Евгений Резвушкин.
Читайте такжеВ Одессе более 100 человек митингуют против ареста лидеров местных организаций "Автомайдана" и "ПС"
Также по решению Приморского суда задержаны лидер одесского «Правого сектора» и куратор Коминтерновского «Правого сектора» по подозрению в совершении нападения на депутата и его похищении.