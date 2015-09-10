Шкиряк: из милиции уволили 38 тысяч работников

Во время митинга Автомайдана за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова его советник - Зорян Шкиряк - заявил, что из милиции уволено 38 тысяч работников, сообщает BBC Украина.

Шкиряк добавил, что значительную часть уволили за нарушение присяги. К тому же милиция перестанет существовать уже 7 ноября. Ее заменит "обновленная национальная полиция".

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Таким образом советник министра МВД ответил на критику около 50 протестующих, которые требовали отставок Авакова и Генпрокурора Шокина.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 сентября Кабинет министров принял решение о создании центрального органа исполнительной власти - Национальной полиции.

Яценюк заявил, что средства, необходимые для того, "чтобы новые полицейские вышли на улицы и охраняли украинских граждан, должны быть обеспечены как в текущем, так и следующем году".