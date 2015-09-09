Сенцов рассчитывает, что его обменяют на кого-то из российских военных – сестра

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщила его сестра Наталья Кочнева.

«Олег держится молодцом, не унывает. Пока что не верит в 20 лет тюрьмы, 20 лет за решеткой. Олег рассчитывает в первую очередь, что его обменяют, второе - на изменение ситуации в самой России. Ад не может быть вечным», - сказала сестра Сенцова.

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«Я также не верю в 20 лет, хотя не являюсь оптимистом – я в России живу с самого рождения, но даже не будучи оптимистом, я уверена, что Олегу не придется сидеть 20 лет», - добавила она.

Кочнева считает, что ее брата могут обменять на российских военнослужащих или «кого-то другого, кого раскроет СБУ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел РФ не знают, ведутся переговоры об обмене летчицы Надежды Савченко, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка на российских военнослужащих, задержанных в Украине.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно, по сфальсифицированному обвинению в подготовке терактов в Крыму.