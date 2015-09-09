Журналистка сообщила, кого Россия заставила дать показания на "воевавшего в Чечне" Яценюка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка "Центра журналистских расследований" Валентина Самар.

Она отметила, что речь идет якобы о Станиславе Клыхе и Николае Карпюке, которых содержат в СИЗО Пятигорска и скоро будут судить в Чечне.

Самар напомнила, что Олега Сенцова тоже пытками пытались вынудить дать показания против "лидеров Майдана". Он сам заявлял: "Мне предложили дать показания на руководство Майдана и получить 7 лет, либо стать руководителем и получить 20".

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"Олег не сломался, но теперь, похоже, задача выполнена, теперь будет еще один судебный фарс, в продолжении могут появиться показания на Турчинова, Порошенко, и кто там еще стоял на сцене, играя роль лидеров Майдана", - считает журналистка.

Она подчеркнула, что теперь уже не до смеха: "Дело не в маразме бастрыкиных, и не в Арсении, рейтинг которого, благодаря и нашим демотиваторам, переживает вертикальный взлет. А в том, что украинские политзаключенные в России продолжают подвергаться пыткам, а Родина (в том числе и в лице Арсения Петровича) ни х...а не делает для того, чтобы их защитить".

А теперь не смешно. судя по сообщениям сливных бачков, палачи ФСБ сломали двух политзаключенных и они дали лжепоказания ... Posted by Валентина Самар on 8 сентября 2015 г.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России. По информации Бастрыкина, Арсений Яценюк состоял в карательном отряде "Арго", а затем "Викинг".