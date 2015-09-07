В Харькове за финансирование боевиков через фирмы главаря "Оплота" мужчина осужден к 5 годам тюрьмы

В Харькове за финансирование террористов через подконтрольные главарю "Оплота" Евгению Жилину фирмы мужчина осужден к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого.

По его сведениям, во время следствия было установлено, что мужчина, находясь в сговоре с финансовыми структурами, подконтрольными Жилину, имея намерение на осуществление финансирования террористических организаций, так называемых "ЛНР" и "ДНР", зимой прошлого года связался с представителями террористов и договорился о налаживании канала для их финансового обеспечения. Через конвертационный центр он перевел в наличные первый пробный транш - 20 тыс. грн.

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Деньги мужчина пытался перевезти в Российскую Федерацию и положить в камеру хранения на одном из вокзалов Белгорода. В дальнейшем их должны были забрать представители террористов. Однако такси, на котором он хотел добраться до границы с Россией, задержали сотрудники СБУ.

Угровецкий отметил, что в сентябре Киевский районный суд Харькова признал виновным 21-летнего местного жителя в законченном покушении на финансирование терроризма, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.