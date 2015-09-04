Украина заблокировала почти 2 миллиона гривень на счетах главаря террористического "Оплота"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, террорист переоформил счета на близких родственников, но продолжал иметь к ним доступ и использовал эти средства для финансирования своей незаконной вооруженной группировки.

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Сотрудники СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины блокировали на счетах родственников террориста в банковских учреждениях свыше 1,75 млн грн.

«Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для выявления других возможных источников финансирования террористической организации «Оплот» и незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР» и «ЛНР», - добавили в СБУ