Ситуация на денежном и фондовом рынках Украины близка к критической - эксперты

Ситуация, сложившаяся на денежном и фондовом рынках Украины, близка к критической, говорится в открытом обращении ряда субъектов финансового и фондового рынка к Президенту, правительству и Национальному банку Украины, обнародованном сегодня на пресс-конференции директором компании “КапиталТраст Секьюритиз” Максимом КОРСАКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.КОРСАКА, начало второго квартала текущего года охарактеризовалось резким ростом ставок межбанковского кредитования. В целом рынок сегодня отличается крайней нестабильностью ставок, демонстрируя среднее значение на уровне 11,25% годовых.

«По нашему глубокому убеждению, основной причиной столь стремительного удорожания гривневых ресурсов являются антиинфляционные меры, а именно так называемая стерилизация гривневой ликвидности на счетах Госказначейства, проводимая усилиями правительства», - отметил представитель “КапиталТраст Секьюритиз”.

В соответствии с текстом обнародованного обращения, после начала роста ставок межбанковского кредитования, т.е. за три месяца 2008 года, только лишь банки Украины вынуждены были предъявить по оферте эмитентам свыше 1,7 млрд. грн. облигаций.

«Эмитенты оказываются между двух огней - поднимая ставки купона по облигациям, они рискуют выйти на убыточную деятельность и не выполнить инвестиционный меморандум, не поднимая ставки, они рискуют получить свои облигации по оферте. В обоих случаях перед эмитентами встает очень реальная угроза дефолта», - отметил М.КОРСАК.

Возможными путями выхода из создавшегося кризиса авторы обращения видят наполнение денежного рынка ресурсами и снижение тем самым ставки кредитования; расширение доступа к рефинансированию под залог ценным бумаг; отказ от планов ужесточения требований по кредитованию.

Указанное обращение поддержала 21 финансовая и фондовая компания.