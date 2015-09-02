Техасские рейнджеры будут готовить инструкторов для КОРДа Национальной полиции Украины - МВД

Об этом сегодня договорились представители группы специального назначения Дивизиона Техасских рейнджеров в ходе встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Правоохранители США отметили, что все их усилия, как и усилия их многочисленных партнеров направлены на максимально эффективное для Украины использование своего опыта в реформировании МВД Украины. Кроме того, представители Дивизиона заявили о намерении помочь будущему спецподразделению Национальной полиции Украины оборудованием.

Читайте также"Вам придется это сделать": В Евросоюзе хотят сокращений для украинского МВД

Открытым остается ряд организационных вопросов, однако стороны выразили готовность решить их до начала подготовки специалистов в Украине.

Глава правоохранительного ведомства подчеркнул, что Украина нуждается в очень быстрой реформе, однако если скорость будет влиять на качество, то выбирать следует именно качество.

«Когда вы будете вместе с нами выстраивать эту новую систему, прошу придерживаться тех принципов, которыми руководствуемся мы: лучше меньше, да лучше! Мы создадим ядро и уже от него, шаг за шагом, построим всю систему», - заявил Арсен Аваков.

Читайте такжеСША заявили, что поддерживают Украину в реформировании полиции

Справка. Дивизион Техасских рейнджеров - подразделение правоохранительных органов с юрисдикцией в штате Техас (США). Базируется в столице штата Остине.

Техасские рейнджеры занимаются раскрытием различных преступлений (от убийств до коррупции), действуют как детективы, занимаются охраной Губернатора Техаса, разыскивают беглецов.

Сегодня численность сотрудников подразделения колеблется в пределах 140 - 150 человек. Штаб-квартира техасских рейнджеров находится в столице штата - Остине.

Для того чтобы стать полноправным рейнджером, нужно некоторое время прослужить в других подразделениях правоохранительных органов (обычно - в дорожных патрулях), пройти отбор (с серьезным конкурсом) и специальное обучение.

Рейнджеры обеспечиваются табельным стрелковым оружием (дробовиками и карабинами), криминалистическим оборудованием, специальными средствами. Сотрудники Дивизиона пользуются непререкаемым авторитетом, работа рейнджера считается очень престижной и по форме, и по содержанию близка к работе ФБР.