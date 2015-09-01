ОБСЕ зафиксировала отсутствие тяжелого вооружения "ДНР" в трех местах

Об этом говорится в отчете по 31 августа, опубликованном сегодня.

В частности, в отчете сказано, что наблюдатели ОБСЕ снова посетили пять мест, где боевики "ДНР" должны сохранять отведенное вооружение. На двух первых местах для отвода миссия отмечает, что ранее зафиксированное вооружение находилось на своих позициях. В то же время, в третьем районе отвода, "Специальная мониторинговая миссия увидела, что пять 120-мм минометов отсутствовали".

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Также сказано, что в четвертом районе отвода, инструкторы ОБСЕ заметили, что серийные номера трех 122-мм гаубиц Д-30 не совпадали с предварительно записанных миссией номерами, а также одна 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" исчезла с того места.

Кроме того, наблюдатели отметили, что в еще одном, пятом месте отвода, СММ ОБСЕ была лишена возможности доступа для осуществления верификационного контроля тяжелого вооружения.