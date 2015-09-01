В Раде пообещали, что все учебники для школьников будут бесплатными

Об этом заявила народный депутат фракции «Народный фронт», Председатель Комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич во время брифинга в парламенте.

«В этом году, несмотря на угрозу того, что учебники могут стать платными, сделано все для того, чтобы для каждой украинской семьи учебники были бесплатными», - подчеркнула она.

Гриневич отметила, что стоимость учебников, например, для седьмого класса составляет 800 гривен.

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Председатель комитета сообщила, что половину средств, необходимых для обеспечения учащихся учебниками, было выделено из Государственного бюджета за счет сокращения депутатских зарплат и сбережения расходов Верховной Рады. Вторую половину средств, по словам Гриневич, должны дать органы местного самоуправления.

При этом она подчеркнула, что сегодня, благодаря бюджетной децентрализации, местные бюджеты получают больше средств, чем раньше.

«Важно, чтобы они правильно использовали эти поступления, в частности, для развития образования. Потому что, фактически, обязанность по дошкольному и общему среднему образованию полностью ложится на органы местного самоуправления», - подчеркнула Лилия Гриневич.

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Кроме того, председатель профильного парламентского комитета отметила, что на сегодняшний день власть обеспечила условия для обучения в зоне АТО.

По ее словам, оккупанты повредили и сделали непригодными более 190 учреждений образования на Востоке Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство образования вводит новую систему школьного образования. Начиная с 2016 года школьники будут учиться 12 лет.