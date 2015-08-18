Квит рассказал, когда в школе будут учиться 12 лет

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Квит в эфире программы «Утро в большом городе», сообщает Еспресо. TV.

Квит сообщил, что внедрять новую системы будут постепенно.

"Дети, которые пойдут ( в школу - ред.) в 2016 году, закончат 12-летнюю школу. Я думаю, что это будет постепенно, и на то время мы сможем организовать и материально-техническое обеспечение, и кадровый состав, и все такое", - сказал Квит.

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П о словам министра, двенадцатилетняя система, совпадает с современными требованиями к образованию, и позволит освоить всю школьную программу. Одной из причин жалоб на современные школьные программы Квит их перегруженность.

"Наши программы вызывают жалобы, они перегруженные, неинтересные . Одна из причин - потому что был забран 12 год, и эти программы спрессовались", - сказал Квит.

Ранее УНИАН сообщал, что в 10 украинских школах проведут пилотный проект по реформированию образования. Результатом внедрения данного проекта должно стать понимание как для учителей, так и для учеников, что школа является тем местом, в котором каждый может и хочет учиться; чтобы школа стала тем местом, где растет мотивация учащихся для обучения и стремление к саморазвитию; чтобы школа могла формировать основы общественного воспитания через развитие у учащихся умения сопереживать и понимать потребности других.

Эксперимент будут проводить неправительственная организация Центр гражданского образования (Варшава, Польша) в партнерстве с Всеукраинской ассоциацией преподавателей истории и общественных дисциплин «Нова доба» при поддержке Польского института.