Миссия ОБСЕ заявляет о девяти школах, которые не готовы к новому учебному году в Донецкой области
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет о девяти школах, которые не готовы к новому учебному году в Донецкой области вдоль линии разграничения.
Об этом говорится в отчете миссии за выходные.
"По обе стороны линии столкновения в Донецкой области, специальная мониторинговая миссия наблюдала за восстановлением школ в рамках подготовки к началу нового учебного года во многих городах, включая подконтрольные "ДНР" Углегорск (47 км северо-восточнее Донецка) и Горловку (37 км северо-восток от Донецка), и в контролируемых правительством Украины городах Марьинка (23 км юго-западнее Донецка) и Красногоровка (21 км к западу от Донецка)", - говорится в сообщении.
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В этой связи инструкторы ОБСЕ отметили, что "в этих городах СММ наблюдала (и была проинформирована собеседниками), что несмотря на то, что школы должны функционировать в начале учебного года, девять школ в перечисленных городах и других местах, не будут готовы к работе".
Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ считает необходимым достичь прекращения огня на Донбассе с началом нового учебного года в школах.