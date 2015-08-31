Миссия ОБСЕ заявляет о девяти школах, которые не готовы к новому учебному году в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

"По обе стороны линии столкновения в Донецкой области, специальная мониторинговая миссия наблюдала за восстановлением школ в рамках подготовки к началу нового учебного года во многих городах, включая подконтрольные "ДНР" Углегорск (47 км северо-восточнее Донецка) и Горловку (37 км северо-восток от Донецка), и в контролируемых правительством Украины городах Марьинка (23 км юго-западнее Донецка) и Красногоровка (21 км к западу от Донецка)", - говорится в сообщении.

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В этой связи инструкторы ОБСЕ отметили, что "в этих городах СММ наблюдала (и была проинформирована собеседниками), что несмотря на то, что школы должны функционировать в начале учебного года, девять школ в перечисленных городах и других местах, не будут готовы к работе".

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ считает необходимым достичь прекращения огня на Донбассе с началом нового учебного года в школах.