В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на изменения в Конституцию

Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, представитель "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что изменения в Конституцию в части децентрализации, за которые проголосовали депутаты, не имеют ничего общего с минскими договоренностями.

«Ни о какой децентрализации там речи не идет. Идет, напротив, централизация власти, вводится институт префектов, которые полностью консолидируют контроль над местным самоуправлением в стране. Так что конкретно этот процесс, который сейчас идет, не имеет никакого отношения к минским соглашениям», - заявил Дейнего.

Полномочный представитель "ДНР" Денис Пушилин выразил то же мнение.

Также, по его словам, 1 сентября состоится видеоконференция контактной группы.

"У нас завтра состоится видеоконференция, на которой будут подведены итоги и названы причины, почему не получилось прекращения огня 1 сентября, как это было запланировано. Также завтра состоится заседание политической подгруппы. Представитель подгруппы от «ДНР» уже выдвинулся в Минск сегодня. Вопросы, которые будут подниматься, все те же: конституционная реформа и закон о выборах", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.