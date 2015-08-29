В аннексированном Крыму пропали трое крымских татар (фото)

Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов сообщил в Facebook.

«В Крыму вновь исчезают крымские татары. За последние полторы недели в Симферопольском районе пропало трое крымских татар. 27 августа пропал 45-летний Мухтар Арисланов, проживающий в симферопольском микрорайне Фонтаны», - сообщил Джелалов.

Кроме того, он рассказал об исчезновении двух молодых людей 1986 и 1988 годов рождения – Мемета Селимова и Османа Ибрагимова (Мирновский сельсовет Симферопольского района).

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«По имеющейся информации, 21 августа вечером около 21.00 Селимов Мемет, сообщив родителям, отправился к своему знакомому Ибрагимову Осману. Через какое-то время родители не смогли связаться с ним по телефону, после телефон и вовсе был отключен. Как выяснилось позже, вместе с ним исчез и Осман, - написал замглавы Меджлиса. - Как рассказывают родители Мемета, он работал водителем в местной поликлинике, общественной деятельностью не занимался, в криминале не участвовал, постоянно держал связь с родными. Уезжать куда-либо не планировал, все документы дома».

По словам Джелалова, полиция уже приняла информацию об исчезновении и начала поиск.

«По неподтвержденной информации родителей, Селимов Мемет и Ибрагимов Осман могли быть похищенными и в данный момент незаконно удерживаться неизвестными лицами в Симферополе или окрестностях», - отметил политик.

Как известно, после аннексии Крыма Россией в автономии исчезли несколько крымских татар.