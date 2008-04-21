Луценко объяснил, почему нет смысла давить на него

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что некоторые народные депутаты пытаются лоббировать свои кандидатуры на должности начальников областных управлений МВД или Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Он привел пример, что вчера ему звонил по телефону народный депутат, племянник которого работает начальником управления ГАИ одной из областей и который получил строгий выговор. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, депутат переживал, не освободят ли его начальника, однако успокоил его, сказав, что выговоры в МВД являются нормальным явлением.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что депутаты из всех парламентских фракций звонили по телефону ему и отстаивали свои кандидатуры на вакантную должность начальника Управления МВД в Житомирской области.

«В 2005 году я начальников областных управлений назначил настолько быстро, что депутаты еще не успели узнать мой номер. В 2008-м я вернул свою команду, незаконно уволенную на политических основаниях. Но когда начальник житомирского Управления МВД возглавил ГУБОП Украины и его место стало вакантным, тогда позвонили по телефону из всех фракций. Но я назначил того, кого считал нужным. В целом, я при подобных звонках либо отшучиваюсь, либо категорически отказываю», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заметил, что «депутаты, звоня по телефону, почему-то не советуют, кого назначить начальником уголовного розыска, а отстаивают только начальников ГАИ или областных управлений».

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что, в отличие от других политиков, никогда не жалуется на давление.

«На меня давить нет смысла. Давят на тех, кто прогибается, а я не прогибаюсь даже перед своим высшим руководством, не говоря уже о нардепах...», – сказал министр.