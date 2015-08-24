Порошенко завтра даст старт работе патрульной полиции в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, глава государства примет участие в церемонии принятия военной присяги батальонами патрульной полиции возле памятника Дюку де Ришелье.

Программой пребывания также предусмотрено посещение президентом Одесской национальной морской академии и участие в церемонии вручения ключей от квартир участникам АТО.

Сегодня во время выступа на Марше Независимости Порошенко заявил, что 25 августа даст старт работе патрульной полицейской службе в Одессе.

«Будем ускорять реформы, прежде всего, в правоохранительных органах. Уже месяц, как новая полиция патрулирует Киев, вчера она заработала во Львове, завтра дам старт ее работе в Одессе, вскоре будут Ужгород, Харьков, Днепропетровск», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, патрульная полиция создается в Украине в рамках реформы органов МВД согласно закону "О Национальной полиции".