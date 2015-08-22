Джемилев: Режиму Путина осталось недолго

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Украинская правда.

По его словам, чуть больше, чем через год после оккупации Крыма Россия в результате санкций потеряла примерно 156 млрд долларов, что составляет примерно треть золотовалютного резервного запаса России.



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"Я никогда не думал, что буду радоваться, что в какой-то стране плохо, но сейчас я вынужден радоваться, потому что это государство оккупировало мою страну. Сейчас ситуация такова, что, я думаю, не так долго осталось этому режиму. Потому что санкции все же дают о себе знать", - отметил Джемилев.

"Думаю, темпы будут нарастать. Особенно, если будут реализованы планы по эмбарго на закупку нефти и газа (а это основные валютные поступления России), то эти сроки значительно уменьшатся", - отметил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 30 июля США ввели против России дополнительные санкции. РФ не исключает того, что американские санкции против России могут сохраниться надолго, и готова к такому повороту дел, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.