Необходимости в следующей волне мобилизации пока нет - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харьковской области во время брифинга сказал президент Украины Петр Порошенко.

"Относительно даты следующего указа (о частичной мобилизации - УНИАН), то необходимости в нем нет", - сказал Порошенко. Он подчеркнул, что как только появится такая необходимость, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит соответствующее представление начальника Генштаба и министра обороны Украины.

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Президент отметил, что в условиях войны построить оборону государства без призыва невозможно. При этом на данный момент по контракту в армии служат около 105 тысяч человек. Порошенко подчеркнул, что боевой резерв будет создаваться, в том числе за счет проведения мобилизации.

Как сообщал УНИАН, в Украине в связи с проведением антитеррористической операции на Донбассе, по документам, на 2015 год было запланировано три волны мобилизации – четвертая, пятая и шестая.

Шестая, последняя из запланированных Генштабом на этот год, волна мобилизации завершлась 18 августа.