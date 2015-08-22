Президент объяснил, почему в ближайшей перспективе призыв и мобилизация будут сохранены

Украина будет увеличивать контрактную составляющую при формировании войска, но в ближайшей перспективе будет сохранен призыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пребывая с рабочей поездкой в Харьковской области.

“Отдельно хотел бы сказать несколько слов о контрактной армии.... Мы, безусловно, будем увеличивать контрактную составляющую в формировании украинского войска”,- сказал Порошенко.

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По словам президента, в первую очередь, речь идет о тех подразделениях, которые будут нести службу в зонах повышенного риска, недалеко от границы с Россией.

“Но в ближайшей перспективе призыв и мобилизация будут сохранены”, - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что военная угроза с востока сохраняется на годы вперед, и поэтому каждое новое поколение должно иметь армейский опыт.

"Военная угроза с востока – это зримая перспектива на десятилетия вперед, эта угроза не пройдет в ближайшее время...и каждое новое поколение должно иметь армейский опыт. Только представим, что бы было, если бы в прошлом году у нас не было мужчин с предыдущим опытом службы в ВСУ, армии. Ведь только в шестой – и, скорее всего, не последней - волне мобилизации повестки пришли тем, кто ранее не служил, не обучался на военных кафедрах", - сказал Порошенко.