В Украине закончилась шестая волна мобилизации

Ее план выполнен на 50% - вместо 25 тыс. призвали только 13 тыс, сообщает ТСН. Эксперты объясняют это явление падением волны патриотизма, которая доминировала в том году. "Когда государство косит от войны – требовать, чтобы граждане не косили, нет никаких оснований", - считает директор военных программ Николай Сунгуровский.

Читайте такжеПорошенко подписал указ об увольнении в запас мобилизованных в прошлом году

Военные аналитики видят решение ситуации в профессиональной армии.

В то, что шестая волна мобилизации будет последней в этом году, не верят ни эксперты, ни сами военные. Как сообщалось, в Минобороны допускают проведение дополнительных волн мобилизации.