Хакеры взломали сайт Ивано-Франковской ОГА

Хакеры взломали сайт Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, функционирование официального сайта Ивано-Франковской облгосадминистрации приостановлено.

Как и в случае с информационным ресурсом Львовской ОГА, сайт подвергся атаке неизвестных хакеров, следствием чего стало появление на нем псевдоконтента, что оскорбляет украинцев и Украинское государство в целом.

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В департаменте утверждают, что сейчас ведется целенаправленная работа по безотлагательному урегулированию ситуации и возобновлению контента.

Информирование общественности, представителей средств массовой информации в этот период будет осуществляться через страницу Ивано-Франковской ОГА в сети Facebook.

Облгосадминистрация приносит извинения пользователям сайта за неудобства.