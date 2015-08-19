"Большое предательство начинается с маленькой трусости": Сенцов сказал последнее слово в суде (полное видео)

На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда Ростова-на-Дону 19 августа обвиняемый в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов в своем последнем слове заявил о том, что не будет ни о чем просить суд и процитировал писателя Михаила Булгакова, передает Крым.Реалии.

«Тут всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, ваша честь. Понтий Пилат, когда посидел на Луне, когда его простили, он ушел по лунной дорожке с Га Ноцри и сказал ему, что знаешь, главный грех на земле – это трусость. Это написал великий писатель Михаил Булкаков, и я с ним согласен», – сказал Сенцов.

Он отметил смелость Геннадия Афанасьева, который ранее отказался от показаний против него, а также сделал «комплимент» российскому телевидению. «Это очень хорошая пропаганда», – сказал Сенцов.

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В своей речи режиссер вспомнил события Майдана и пожелал россиянам не бояться.

«Люди, которые не верят пропаганде, еще скажут свое слово. У нас тоже была преступная власть. Просто я не хочу, чтобы вами правили преступники. Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться», – сказал Сенцов и сорвал овации в зале суда.

По информации судьи, приговор Сенцову и Кольченко могут огласить уже 25 августа.

Гособвинитель в прениях просил у суда наказание для Сенцова – 23 года строгого режима, а для Кольченко – 12 лет тюрьмы. Защита Сенцова заявила о необъективности процесса и попросила суд оправдать подзащитного по всем статьям обвинения.

Олега Сенцова и Александра Кольченко арестовали весной 2014 года в Крыму, который Россия аннексировала. Их обвиняют в организации терактов на полуострове.

Правозащитный центр «Мемориал» признал подсудимых политзаключенными.