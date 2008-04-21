В Ивано-Франковской области сгорела церковь УГКЦ
09:23, 21 апреля 2008Общество
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Колокольня построена в 50-х годах ХХ века
В с.Лесной Хлебычин Коломыйского района Ивано-Франковской области в деревянной колокольне, обустроенной под церковь, вспыхнул пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пять отделений Государственной пожарной охраны ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.
Колокольня построена в 50-х годах ХХ века, принадлежала Украинской греко-католической церкви.
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