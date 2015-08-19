На Донетчине неизвестные забросали военкомат "коктейлями Молотова" (фото)

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Красноармейского городского отдела милиции. Правоохранителями было установлено, что ночью неизвестными лицами в окна здания были брошены бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Работникам военкомата удалось быстро локализовать пожар.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Красноармейским горотделом милиции проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного правонарушения, а также лиц, причастных к его совершению.