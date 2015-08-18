СБУ создала программу возвращения боевиков-сепаратистов на подконтрольную территорию

Программа распространяется на лиц, которые:

- готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины;

- не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях;

- имеют искреннее желание исправить собственные ошибки честным трудом на благо Украины.

Основания для освобождения от уголовной ответственности для участников террористических формирований т.зв. «ДНР/ЛНР» предусмотрены в рамках действующего законодательства Украины, сообщает сайт СБУ.

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По словам СБУ, в течение 2015 года было освобождено от уголовной ответственности более 60 человек, которые сотрудничали с незаконными бандформированиями. Решения судов опубликованы на сайте (www.reyestr.court.gov.ua)

"СБУ доводит эту информацию до родственников боевиков, которые проживают на территории Украины. Во время индивидуальных встреч-бесед акцентируется внимание на необходимости добровольного отказа от участия в террористических группировках, возвращении на украинскую территорию и сотрудничества с украинскими правоохранительными органами, как условиями освобождения от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба.

Вместе с СБУ этой работой занимаются волонтерские и общественные организации, местная власть Донбасса и УПЦ.

Пресс-служба заявляет, что 15 августа на Украине подконтрольную территорию вернулся один из боевиков, который, ознакомившись с программой, отказался от пребывания на временно оккупированной территории и добровольно сдался правоохранителям.