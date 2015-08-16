В МИД подтвердили, что в ДТП в Румынии погибла украинка
В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Румынии в воскресенье, 16 августа, погибла гражданка Украины, еще двое граждан получили травмы.
Об этом в эфире Телеканала новостей "24" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"В уезде Ялоница было зафиксировано ДТП, в результате которого погибла гражданка Украины. Двое других граждан Украины получили разной тяжести ранения. Вопрос репатриации тела будет решаться 17 августа после проведения судебно-медицинской экспертизы", — сообщила Н.Беца.
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Ранены граждане Украины находятся в больнице города Бухарест. Им предоставлено необходимое медицинское содействие.
Напомним, вчера, 15 августа, возле румынского города Урзічень произошла серьезная ДТП с участием двух легковушек и микроавтобуса с украинскими номерами.