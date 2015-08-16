Микроавтобус с украинскими номерами попал в ДТП в Румынии (фото, видео)

Два человека - муж и жена - погибли на месте, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на портал Romania.TV.

Еще один человек умер по пути в больницу, в то время как еще четверо госпитализировали.

В ДТП попали три машины: легковые Wolkswagen и Opel, а также микроавтобус Opel с украинскими номерами. О наличии в микроавтобусе граждан Украины не уточняется.

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При повороте автомобиль Wolkswagen врезался в переднюю панель микроавтобуса, в результате чего машины потеряли управление и врезались в Opel.

Более всего пострадали пассажиры последней машины – семья умерла на месте.