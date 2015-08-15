В Луцке более тысячи человек пришли проститься с депутатом Еремеевым (фоторепортаж)

В Луцке более тысячи человек пришли проститься с народным депутатом от Волыни, руководителем депутатской группы «Воля народа» Игорем Еремеевым.

Как передает корреспондент УНИАН, тело покойного в Луцка привезли еще вчера, 14 августа, вечером.

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В центре города до 14 часов перекрыто движение транспорта. Во время панихиды, которая проходила в верхнем храме Свято-Троицкого Собора УПЦ КП, присутствовали лишь родные, друзья и близкие люди. Отдать последние почести прибыли, в частности, народные депутаты Украины VIII созыва Владимир Литвин, Сергей Мартыняк, Степан Ивахив, Игорь Лапин, народный депутат нескольких созывов Екатерина Ващук, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, который в свое время был генеральным директором группы компаний «Континиум», Луцкий городской председатель Николай Романюк и председатель Волынской областной государственной администрации Владимир Гунчик.

В храме журналистам запретили проводить фото- и видеосъемку, мотивируя это просьбой родных. На вратах Собора даже появились соответствующие наклейки с предупреждениями о запрете ведения съемки. После вмешательства митрополита Луцкого и Волынского Михаила, охрана разрешила снимать уже на территории Собора.

После панихиды гроб с телом Еремеева пронесли по Театральной площади в здание Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г.Шевченко, где состоялось прощание с покойным. Театральная площадь была почти полностью заполнена людьми. Попрощаться с покойным пришли много военных, которым он активно помогал. Люди стояли в длинной очереди, чтобы поститься с Еремеевым.

Похоронят народного депутата на малой родине - в селе Острожец Млиновского района Ривненской области рядом с могилой отца. Сегодня в Острожце объявлен траур и приспущены государственные флаги.

Как сообщал УНИАН, Еремеев получил черепно-мозговую травму во время конной прогулки. Днем 26 июля он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы, затем его планировали перевезти в Киев. 28 июля Еремеева доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Еремеев скончался в зарубежной больнице.

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Еремеев родился в 1968 году в селе Острожец Млиновского района Ривненской области. В 1992 году создал частное предприятие «Континиум» (нефтепереработка, АЗС, пищевая промышленность). Был народным депутатом IV, VII и VIII созывов, избранным в округе №23, Волынская область.

В ВР VII созыва стал сопредседателем депутатской группы «Суверенная европейская Украина». В ВР VIII созыва был избран председателем группы «Воля народа».