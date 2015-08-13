Народного депутата Еремеева похоронят в Ривненской области

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

Как отмечается в сообщении, похоронная панихида народного депутата Украины Еремеева Игоря Мироновича будет в субботу, 15 августа.

Похороны состоятся в 14.00 в с. Острожец Ривненской области.

Как сообщал УНИАН, прощание с народным депутатом Украины Игорем Еремеевым состоится в субботу, 15 августа, в Луцке.

Об этом сообщается на сайте Луцкого городского совета.

Согласно информации оргкомитета по вопросам организации похорон Еремеева, отпевание усопшего состоится в субботу в верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Начало в 10:00.

Читайте такжеСтала известна дата похорон нардепа Еремеева

С 11:00 до 13:00 в областном украинском академическом музыкально-драматическом театре им. Т.Шевченко состоится прощание с депутатом.

Еремеев получил черепно-мозговую травму во время конной прогулки. Днем 26 июля он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы, затем его планировали перевезти в Киев. 28 июля Еремеева доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Еремеев скончался в зарубежной больнице.

Сегодня, 13 августа, в депутатской группе "Воля народа" официально сообщили о смерти Еремеева.

Еремеев родился в 1968 году в селе Острожец Млиновского района Ривненской области. В 1992 году создал частное предприятие “Континиум” (нефтепереработка, АЗС, пищевая промышленность). Был народным депутатом IV, VII и VIII созывов, избранным в округе №23, Волынская область.

В ВР VII созыва стал сопредседателем депутатской группы "Суверенная европейская Украина". В ВР VIII созыва был избран председателем группы "Воля народа".