ОБСЕ: боевики намереваются перевести детсады на российскую программу

Об этом сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает радио "Свобода". По сообщению ОБСЕ, наблюдатели миссии посетили 13 августа поселок Володарск Луганской области, на территории, захваченной боевиками "ЛНР". Там работники детского сада сообщили, что в настоящее время готовятся переходить на российскую учебную программу, и пожаловались, что новые учебники все еще не поступили.

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Боевики уже давно объявляли о переводе на российскую программу школ на оккупированных территориях. Миссии ОБСЕ, и специальная мониторинговая, и наблюдательная на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области России, уже сообщали ранее, что российские учебники завозятся на эти территории под видом "гуманитарной помощи" в составе незаконных "гуманитарных конвоев", которые Россия регулярно вводит туда, нарушая международные нормы.