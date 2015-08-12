В Одессе церковники обозвали планируемый марш ЛГБТ "злом" и сравнили его с парадом педофилов

Как передает корреспондент УНИАН, совместное заявление против проведения марша сделали сегодня на брифинге представители Римо-Католической церкви, разных епархий УПЦ, протестантских церквей. Также в брифинге приняли участие депутат Верховной Рады Павел Унгурян и народный артист Украины, главный режиссер театра «Маски» Георгий Делиев.

Представители церквей заявили, что подписали обращение к главе Одесской ОГА, мэру Одессы, начальнику регионального главка МВД и главе областного управления СБУ с требованием не допустить проведения уличной акции.

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Священнослужители отметили, что выбор ЛГБТ – их личное дело, но считают недопустимым проведение публичной акции, потому что она – «зло».

На протяжении пресс-конференции ее участники называли «Марш равенства» исключительно "парадом", акцентируя, что в гомосексуализме – корень многих бед и трагедий в мире, а проведение акции «противоречит здравому смыслу», дискредитирует город. По словам Унгуряна и Делиева, власти не должны защищать акции ЛГБТ и подобный марш сопоставим с акциями алкоголиков и педофилов.

Как сообщал УНИАН, организаторы настаивают, что речь идет именно о марше, как акции, носящей правозащитный характер, а не о параде, который имеет карнавальную форму. В Главном управлении МВД Одесской области заявили, что во время марша общественный порядок будут обеспечивать порядка 300 милиционеров.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства».

Справка УНИАН. 6 июня ”Марш равенства» прошел на Оболонской набережной в Киеве. Несмотря на меры безопасности, на акцию прорвались его противники, которые, в частности, бросали в участников марша петарды и дымовые шашки.

Справка УНИАН. Квир (англ. queer — «иной») — термин используется для обозначения любой, не соответствующей традиционной, модели поведения и идентичности.