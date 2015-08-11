Принять участие в гей-фестивале в Одессе изъявили желание около 200 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила председатель организационного комитета фестиваля Анна Леонова.

«По состоянию на 10 утра 11 августа, у нас зарегистрировались 186 человек. Из них 19 – иностранные гости, 71 – жители Одессы и Одесской области, остальные – жители других регионов Украины», - сказала Леонова.

Она отметила, что проведение в вышеназванные дни футбольных матчей и, соответственно, приезд в Одессу множества ультрас стал для организаторов неприятным сюрпризом.

Как пояснила Леонова, проведение фестиваля в Одессе было анонсировано еще в конце мая, когда футбольные матчи не планировались. В настоящее время перенести «ОдессаПрайд-2015» невозможно, так как в город специально на мероприятие приедет много людей – участников и гостей.

Леонова рассказала, что организаторы фестиваля квир-культуры в присутствии представителей руководства МВД встретились с лидерами местного Автомайдана Евгением Резвушкиным, региональной организации «Правого сектора» Сергеем Стерненко, полпредом «Самообороны Одессы», другими активистами и общественниками. Во время встречи, как утверждает председатель оргкомитета, они обещали не призывать «своих людей» мешать проведению мероприятия или каким-либо образом воздействовать на его проведение.

«Мы искренне верим, что правозащитники смогут обеспечить правопорядок при проведении уличной правозащитной акции, что позволит реализовать наше конституционное право на мирные собрания», – сказала председатель оргкомитета.

Она не уточнила маршрут марша, аргументируя тем, что он сейчас еще в стадии согласования с правоохранителями. Более того, «формат уличной акции в данный момент согласовывается».

Леонова акцентировала, что речь изначально шла именно о марше, а не о параде, как это представители некоторые СМИ и Интернет-ресурсы. Отличие заключается в форме проведения акций. В частности, марш – акция, носящая правозащитный характер, «попытка донести до власти наши лозунги, проблемы».

«Парад имеет карнавальную форму и проводится в странах, где проблемы ЛГБТ-сообщества решены», - пояснила Леонова, добавив, что в Украине права людей нетрадиционной сексуальной ориентации ущемляются чаще, чем в Европе, но значительно меньше, чем в Российской Федерации. «Не дай нам Бог дожить до такого, как в России», - сказала она.

Прайд-дни проводятся в Украине только 4-й год. Как отметила Леонова, решение впервые провести фестиваль в Одессе обоснован двумя причинами: трехлетний опыт проведения его в Киеве, а также тот факт, что в Одесса – второй город в Украине по количеству проживания ЛГБТ.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В Главном управлении МВД Одесской области заявили, что во время марша общественный порядок будут обеспечивать порядка 300 милиционеров. 10 августа руководитель региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко на своей странице в Facebook написал, что считает неуместным, крайне опасным и провокационным проводить сейчас подобные мероприятия в Одессе. Он также акцентировал, что для проведения мероприятия в Одессе организаторы выбрали именно те дни, когда в городе будут фанаты 4 футбольных команд.

Справка УНИАН. Квир (англ. queer - «иной») - термин используется для обозначения любой, не соответствующей традиционной, модели поведения и идентичности.