Подозреваемого в финансировании боевиков гендиректора Одесской ТЭЦ освободили под залог - источник

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, подозреваемый освобожден по решению суда. Источник не смог уточнить сумму залога. По его данным, после задержания подозреваемый содержался в Одессе.

В пресс-службе управления СБУ в Одесской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данной информации.

«Меру пресечения определяет суд», - акцентировали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 6 августа в Одессе был задержан генеральный директор Одесской ТЭЦ по подозрению в присвоении вместе с сообщниками 38 млн грн государственных средств, часть которых использовалась для поддержки террористов на востоке Украины.

В пресс-центре СБУ отметили, что злоумышленник – выходец из Луганской области - вместе с сообщниками присвоил 38 млн грн, для легализации которых создал конвертационный центр. В частности, средства перечислялись на личный карточный счет, после чего их часть направлялась для поддержки лидеров террористов на временно оккупированных территориях.

Организатор преступной схемы и его соучастники были задержаны в здании Одесской ОГА спецподразделением Службы безопасности Украины «Альфа».

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Одесская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более 200 тыс. жителей Одессы.