В Одесском регионе раскрыли подпольные цеха, на которых работали вьетнамцы-нелегалы (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, незаконные объекты выявили в ходе спецоперации оперативники Одесского пограничного отряда совместно с представителями СБУ и регионального главка МВД.

В частности, проведена отработка оперативной информации о том, что на территории Одессы и близлежащих населенных пунктов организованные преступные группировки, в состав которых входят граждане Украины и Вьетнама, незаконно производят одежду и обувь. В качестве работников используются граждане Вьетнама, которые незаконно попали в Украину и нелегально находятся на ее территории.

По имеющимся данным, рабочие в цехах содержались не по собственной воле, находясь под физическим и моральным давлением злоумышленников. Документы, удостоверяющие личность, у людей принудительно изымались с целью предотвращения обращения в компетентные органы за помощью. Передвижение рабочих насильно ограничивали «рабочим пространством».

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В ходе проведения совместных мероприятий было установлены адреса, по которым расположены подпольные цеха по изготовлению контрафактной продукции.

«По пяти адресам обнаружено почти 60 рабочих вьетнамской национальности без каких-либо документов. Также обнаружены специально оборудованные места для проживания рабочих в цехах, более 100 единиц швейного оборудования, около 1 тыс. рулонов ткани, большое количество готовой продукции пошитой под марками известных брендов, таких как Adidas, Nike, Tommy Hilfiger», - рассказали в секторе.

Изготовленная продукция предназначалась для реализации оптом и в розницу на промышленном рынке «Авангард».

В ведомстве отметили, что все цеха размещались в новостройках, которые не зарегистрированы в установленном порядке и не имеют официальных владельцев.

Нелегальных мигрантов передали представителям Государственной миграционной службы в Одессе для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Расследование в настоящее время продолжается.

Как сообщал УНИАН, также на прошлой неделе правоохранители обнаружили в Одесской области цех по пошиву верхней одежды, в котором работали около 20 вьетнамцев-нелегалов .

В данном цехе находилось 32 швейные машины, на которых изготовлялась верхняя одежда под известными брендами (Nike, Adidas, Columbia, Armani) и оборудование для нанесения на одежду логотипов перечисленных брендов.