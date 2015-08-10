Трое жителей Харькова после отдыха в Таиланде заразились лихорадкой Денге
17:54, 10 августа 2015Общество
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В Харьковской области зарегистрировано три случая лихорадки Денге среди жителей Харькова.
Заразившиеся поддвергались неоднократно укусам комаров / Фото: liveinternet.ru
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госсанэпидемслужбы в Харьковской области.
В сообщении уточняется, что харьковчане, которые заразились лихорадкой Денге, отдыхали в Таиланде и получили там многочисленные укусы комаров.
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Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Таиланд из-за лихорадки Денге.
Справка: лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, которое сопровождается сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.
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