Трое жителей Харькова после отдыха в Таиланде заразились лихорадкой Денге

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госсанэпидемслужбы в Харьковской области.

В сообщении уточняется, что харьковчане, которые заразились лихорадкой Денге, отдыхали в Таиланде и получили там многочисленные укусы комаров.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Таиланд из-за лихорадки Денге.

Справка: лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, которое сопровождается сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.