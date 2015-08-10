В Крыму "захоронили" первую партию санкционных овощей, прибывших транзитом из Украины

Как сообщили УНИАН в Россельхознадзоре, была пресечена попытка реэкспорта европейской продукции, следовавшей с территории Украины.

"Запрещенная к ввозу продукция общим весом более 4 тонн была спрятана под мешками с картофелем, луком и капустой украинского производства. Под мешками инспекторы обнаружили более 4 тонн контрабандных товаров с европейской маркировкой». В частности, была выявлена продукция из Болгарии, Нидерландов, Италии, Германии, Норвегии, Испании, Франции.

«Овощная продукция, поступившая на территорию Крымского полуострова контрабандным путем, вопреки указу президента Российской Федерации и постановлению правительства Российской Федерации была изъята и уничтожена на Армянском полигоне ТБО методом захоронения», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Россельхознадзоре заявили о предотвращении попытки ввоза на полуостров крупной партии украинского твёрдого сыра с «подложными документами». Груз, задекларированный как «сыр твёрдый «Российский» общим весом 20 тонн. При документарном контроле на КПП на партию были предъявлены экспертные заключения, датированные 24 февраля и 27 мая.

Однако в декларации производителя значились другие даты производства продукта - с 10 по 29 июля. Из этого следует, заявили в Россельхознадзоре, что заключения о соответствии сыра показателям качества и безопасности данной партии продуктов не принадлежат. Молочная продукция была признана несоответствующей ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к её ввозу на территорию Таможенного союза.

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«На основании грубых нарушений норм и требований действующего законодательства сыр с «чужими» документами не был допущен в Крым. Партия возвращена на территорию сопредельного государства», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввозимых на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.

Между тем 87% россиян выступают против уничтожения санкционных продуктов. В частности, по словам россиян, они не понимают, зачем это делать, когда в стране столько малоимущих и социальных учреждений, где не обеспечиваются нормы питания.