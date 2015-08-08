Генштаб инициирует краткосрочные контракты с мобилизованными

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

По его мнению, "это позволит всем желающим оценить преимущества прохождения военной службы по контракту и обеспечит четкие временные рамки действия соглашения между Вооруженными силами Украины и военнослужащим".

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После завершения краткосрочного контракта он автоматически будет продлеваться, если у сторон, заключивших соглашение, нет возражений, добавил Муженко.