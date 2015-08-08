Генштаб инициирует краткосрочные контракты с мобилизованными
18:54, 08 августа 2015Общество
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициирует внедрение краткосрочных (срок от 6 месяцев) контрактов с военнослужащими, призванными по мобилизации, с возможной их пролонгацией.
REUTERS
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.
По его мнению, "это позволит всем желающим оценить преимущества прохождения военной службы по контракту и обеспечит четкие временные рамки действия соглашения между Вооруженными силами Украины и военнослужащим".
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После завершения краткосрочного контракта он автоматически будет продлеваться, если у сторон, заключивших соглашение, нет возражений, добавил Муженко.
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