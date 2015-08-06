Яценюк заявил о беспрецедентных расходах на оборону и субсидии в 2016 году

"Буду с вами откровенен – бюджет 2016 года будет очень напряженным. Это связано: первое – расходы на оборону 5% от ВВП, это беспрецедентные расходы", – сказал Яценюк. Кроме того, по его словам, почти вдвое вырастет объем субсидий на оплату коммунальных услуг. Также значительной, по словам главы правительства, будет сумма, необходимая для обслуживания госдолга.

«Но при этом мы потеряем доходы от Национального банка, от импортного сбора, – сказал Яценюк. – Также мы проведем увеличение денежных доходов населения. Это только в нынешнем году плюс 12 млрд грн, плюс посчитайте еще будущий год».

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Как сообщал УНИАН, по расчетам Министерства финансов, поступления в государственный бюджет в 2016 году сократятся приблизительно 40-50 млрд грн за счет снижения прибыли Национального банка Украины и отсутствия поступлений от импортного сбора. При этом расходы в следующем году будут выше уровня этого года ввиду повышения расходов на субсидии для населения (в связи с повышением тарифов в энергетике) с 24 млрд грн до 43 млрд грн и в связи с индексацией зарплат и пенсий, которая будет проведена не позднее декабря текущего года.

В то же время Минфин рассчитывает в 2016 году достичь дефицита госбюджета на уровне 3,75% ВВП.