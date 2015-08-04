В Житомирской области милиционер помогал незаконно списывать военную технику

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, милиция совместно с УСБУ в Житомирской области в конце июля разоблачили работника одного из подразделений областного УМВД в злоупотреблении служебным положением. В рамках начатого по этому факту уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств.

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По предварительным данным, милиционер состоял в сговоре с несколькими военнослужащими, точное количество которых сейчас устанавливается. Согласно разработанной схеме сделки, он оказывал содействие в изготовлении документации для присвоения армейской и специальной техники, которая незаконно списывалась с баланса одной из воинских частей, с целью дальнейшей реализации ее третьим лицам.

По факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия.

Согласно действующему законодательству, милиционеру грозит заключение на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.