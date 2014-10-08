США выделяют Украине дополнительные средства на закупку спецтехники
20:09, 08 октября 2014Политика
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Президент США Барак Обама утвердил решение о предоставлении дополнительной помощи в области обороны и безопасности для Украины в размере более $46 млн, в дополнение к уже объявленным ранее $70 млн.
REUTERS
Как отмечается в сообщении посольства США в Украине, в сумму помощи войдут деньги для покупки бронежилетов, приборов ночного видения, бронированных внедорожников и патрульных машин, а также дополнительных средств связи.
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Также СШАпредоставят оборудование и организуют обучение по использованию радиолокационных станций (РЛС) обнаружения огневых позиций минометов, чтобы повысить обороноспособность вооруженных сил Украины. Такие РЛС позволяют украинским военным получать уведомления о встречном артиллерийском огне.
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